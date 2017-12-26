Уралец лишился 117 тысяч рублей из-за "мобильного банка": деньги украла его знакомая

На Среднем Урале перед судом предстанет жительница Качканара. Ее обвиняют в хищении денег при помощи услуги "мобильный банк".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, однажды девушка пришла к своему знакомому и, попросив у него телефон для отправки смс-сообщения, увидела, что к абонентскому номеру подключена услуга "мобильный банк". После этого злоумышленница неоднократно приходила к нему домой и при помощи данной услуги незаметно перевела себе более 117 тыс. руб. Все похищенные деньги она потратила в личных целях.

Сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в Качканарский городской суд. Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно на Среднем Урале вынесли приговор "телефонным" мошенникам, которые обманули 65 человек.