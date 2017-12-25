Совет Федерации попросил французские власти разрешить Керимову вернуться в Россию

Москва обратилась к Франции с просьбой дать возможность сенатору Сулейману Керимову вернуться в РФ и взаимодействовать с французскими органами следствия тогда, когда это необходимо, под гарантии российской стороны. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, парламент Дагестана обратился в Совет Федерации с просьбой позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона.

"Это дало нам право обратиться во Францию, с тем чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях, что господин Керимов будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо под гарантии российской стороны", - отметила Матвиенко.

"Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора (в таком случае)", - цитирует ее РИА Новости.

Спикер также подчеркнула, что Генпрокуратура уже обратилась в Минюст Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели свое следствие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. 23 ноября французский суд постановил освободить российского бизнесмена под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога за его свободу с 5 млн евро до 40 млн евро.