Совет Федерации попросил французские власти разрешить Керимову вернуться в Россию

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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
Мнения из Сети ;
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Новости
25.12.2017 13:12 Мск (15:12 Екб)
политика | В России | За рубежом
Совет Федерации попросил французские власти разрешить Керимову вернуться в Россию
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Сулейман Керимов (2017) | Фото: ntv.ru

Москва обратилась к Франции с просьбой дать возможность сенатору Сулейману Керимову вернуться в РФ и взаимодействовать с французскими органами следствия тогда, когда это необходимо, под гарантии российской стороны. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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По ее словам, парламент Дагестана обратился в Совет Федерации с просьбой позволить Керимову исполнять свои сенаторские полномочия и обязанности представителя региона.

"Это дало нам право обратиться во Францию, с тем чтобы они разрешили господину Керимову вернуться в Россию, чтобы он мог продолжать исполнять свои обязанности сенатора при гарантиях, что господин Керимов будет приезжать во Францию, как только его будут приглашать, и будет продолжать сотрудничать с органами следствия, являться туда, когда это будет необходимо под гарантии российской стороны", - отметила Матвиенко.

"Мы сейчас проводим консультации в Конституционном суде, в законе нашем нет основания для отзыва или прекращения полномочий сенатора (в таком случае)", - цитирует ее РИА Новости.

Спикер также подчеркнула, что Генпрокуратура уже обратилась в Минюст Франции с просьбой передать материалы уголовного дела по Керимову в Россию, чтобы наши правоохранительные органы провели свое следствие.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, член Совфеда от республики Дагестан 20 ноября был задержан в аэропорту Ниццы и доставлен в полицейский участок. 23 ноября французский суд постановил освободить российского бизнесмена под залог в 5 млн евро. Позже апелляционный суд города Экс-ан-Прованс увеличил сумму залога за его свободу с 5 млн евро до 40 млн евро.

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25.12.2017 13:12 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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Совет Федерации попросил французские власти разрешить Керимову вернуться в Россию
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