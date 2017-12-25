Дело экс-главбуха "Седьмой студии" будет выделено в отдельное производство

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, будет выделено в отдельное производство до середины весны. Об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, передает "Интерфакс".

"За указанный срок органы следствия намерены выделить уголовное дело в отношении Масляевой в отдельное производство для предъявления ей обвинения в окончательной редакции и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - заявила она.

В то же время следствие просит оставить Апфельбаум под домашним арестом до 19 апреля 2018 года. Срок следствия продлен до той же даты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.

Отметим, предварительное расследование по делу "Седьмой студии" ранее было продлено до января 2018 года.