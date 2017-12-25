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В президенты выдвинется до шести кандидатов. Главную интригу создала КПРФ Все выходные политики, журналисты, блогеры, строители, идеологически подкованные и совсем без внятной политической окраски, судимые и уже отбывшие наказание, мужчины и женщины подавали документы. И это при том, что главный и единственно имеющий шанс на успех кандидат в это самое время играет у стен Кремля в хоккей, делает не слишком громкие заявления на съезде правящей партии и вообще не торопится ни с выдвижением, ни с вступлением в избирательную кампанию.
25.12.2017
политика  |  добавить комментарий
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"Поеду куда угодно. Меня можно щупать, сколько хотите". Как коммунисты выдвигали Павла Грудинина Выдвижение кандидатуры директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина на выборы президента России взорвало медиа и соцсети. Отвыкшая от серьезного внимания федеральной прессы КПРФ получила полный аншлаг на своем съезде. Коммунисты сделали "ход конем" и "оседлали" повестку. Вопрос в том, сумеют ли "красные" развить успех и конвертировать сочувствие левой идее в народе в реальные проценты и голоса. О том, как происходило выдвижение Павла Грудинина, которое Накануне.RU прогнозировало еще 14 ноября, читайте в нашем материале.
24.12.2017
от издателя  |  комментариев: 6


Пропаганда "разгоняет" экономический рост в стране В последнее время о невероятных успехах "устремленной в будущее" России было сказано столько, что даже советский Агитпроп пришел бы в замешательство от такого словесного извержения. Если посмотреть телевизор, то создается впечатление, что Россия не сегодня-завтра вырвется в мировые лидеры по темпам экономического роста и начнет наступать на пятки ведущим державам.
25.12.2017
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Новости
25.12.2017 13:12 Мск (15:12 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Дело экс-главбуха "Седьмой студии" будет выделено в отдельное производство
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Кирилл Серебренников (2017) | Фото: rostov.press

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, будет выделено в отдельное производство до середины весны. Об этом заявила следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается вопрос о продлении срока домашнего ареста директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, передает "Интерфакс".

"За указанный срок органы следствия намерены выделить уголовное дело в отношении Масляевой в отдельное производство для предъявления ей обвинения в окончательной редакции и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу", - заявила она.

В то же время следствие просит оставить Апфельбаум под домашним арестом до 19 апреля 2018 года. Срок следствия продлен до той же даты.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, утром 23 мая у худрука "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова были проведены обыски. 22 августа он был задержан и помещен под домашний арест по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных "Седьмой студии". По версии следствия, ее сотрудники проводили бюджетные деньги по фиктивным договорам на оказание услуг.

Отметим, предварительное расследование по делу "Седьмой студии" ранее было продлено до января 2018 года.

Другие новости по темам: Кирилл Серебренников, Седьмая студия, Нина Масляева, мошенничество, хищение
25.12.2017 13:12 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:12 Екб


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Дело экс-главбуха "Седьмой студии" будет выделено в отдельное производство
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