25 Сентября 2026
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Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутатский корпус Тюменской городской Думы одобрил исполнение бюджета за 1 полугодие и утвердил налоговые льготы

В Тюменской городской Думе накануне прошло очередное заседание. Депутаты рассмотрели 12 вопросов повестки, в которых был и отчет об исполнении главного финансового документа областного центра за первое полугодие 2026 года.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

С докладом по этому вопросу выступил председатель постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету Алексей Рагозин.

Он сообщил, что за шесть месяцев в городскую казну поступило 20 млрд 657 млн рублей (42,8% годового плана), расходы составили 23 млрд 469 млн рублей (46,2%).

"В отчетном периоде средства резервного фонда администрации города не использовались, кредитные ресурсы не привлекались, муниципальный долг отсутствует", — подчеркнул докладчик.

Основная доля расходов уже традиционно пришлась на исполнение социальных обязательств: развитие человеческого капитала (14,4 млрд руб.) и создание комфортной среды проживания (более 7 млрд руб.).

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты также одобрили введение налоговых преференций на 2027 год. Так, полное освобождение от земельного налога получат компании и индивидуальные предприниматели, чьи участки предназначены для возведения и работы спортивных объектов, а также предприятия, занимающиеся созданием индустриальных парков и промышленных технопарков.

В 2026 году работы по благоустройству велись на шести крупных общественных территориях, среди которых бульвар Петра Ершова, сквер Отрядов мэра, сквер Медицинских работников, Аллея Первых и карьер Утиный. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» осуществлено благоустройство 38 дворовых территорий.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

На 15 объектах были построены и отремонтированы линии наружного освещения общей протяженностью более 20 километров, что в полтора раза превышает показатели предыдущего года. Расширен зеленый каркас города — общий объем высадки превысил 11 тысяч деревьев и кустарников.

"Нововведением 2025 года стало внедрение цифровых технологий муниципального контроля: закуплено и введено в эксплуатацию четыре комплекса «Стражник» для фиксации нарушений при перевозке сыпучих грузов, а также протестированы возможности мобильного комплекса с искусственным интеллектом «Дозор». Кроме того, отмечается расширенное социальное и муниципальное партнерство — заключено 49 договоров о безвозмездном благоустройстве", — отметил председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Дмитрий Антипов.

В рамках обсуждения соблюдения Правил благоустройства города депутат Александр Жуков предложил устанавливать в частном секторе и СНТ большие контейнеры на период межсезонья - время, когда жители прибирают свои участки, и обеспечить оперативный вывоз.

Депутат Дмитрий Ошурков поднял вопрос синхронизации строительства социальных объектов с жилой застройкой в рамках комплексного развития территорий (КРТ) и поинтересовался, какие механизмы гарантируют исполнение этих обязательств.

Заместитель главы города Наталья Мудриченко пояснила, что на данный момент в Тюмени реализуется 21 договор КРТ силами 15 застройщиков. Предусмотрено строительство и передача в муниципальную собственность 32 социальных объектов. «У нас нет поводов для беспокойства: большинство учреждений встроены в жилые комплексы и будут вводиться в эксплуатацию одновременно с ними. Кроме того, все договоры содержат обязательства и предусматривают штрафные санкции за их неисполнение», — уточнила заместитель главы.

Также депутаты Тюменской городской Думы одобрили занесение в Книгу Почета города Тюмени отряда мобильного особого назначения «Вепрь» Управления Росгвардии по Тюменской области, поощрение тюменцев Почетным знаком Думы «За волонтерство и милосердие» и Почетными грамотами.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

"Депутатами отмечен системный подход к развитию города. Мы видим качественный рост бюджетных показателей при строгой финансовой дисциплине — ни муниципального долга, ни привлечения кредитов. Принятые сегодня налоговые преференции для спортивной индустрии и промышленных парков станут катализатором создания новых рабочих мест", — подвела итоги заседания председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Следующее заседание запланировано на 29 октября 2026 года.

Теги: тюменская городская дума, светлана иванова, бюджет города, благоустройство, депутаты


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