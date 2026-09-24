В Тюменской области темпы трудоустройства людей с инвалидностью выше, чем в среднем по России

Больше тысячи человек с инвалидностью трудоустроены в Тюменской области с начала года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Тюменская область в числе субъектов, где темп трудоустройства людей с инвалидностью выше, чем в среднем по России.

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, в этом помогает целый комплекс мер.

"Стимулируем предприятия к трудоустройству людей, имеющих проблемы со здоровьем. Из областного бюджета субсидируем такие рабочие места. Кроме того, на регулярной основе проводятся ярмарки вакансий. Они пользуются большим спросом у соискателей и у наших компаний, которые готовы принять новых сотрудников. Чтобы соответствовать запросам рынка труда, расширили перечень программ профобучения. Среди новых направлений – специалист по работе с искусственным интеллектом, помощник машиниста, электромеханик торгового оборудования. За этот год обучение уже прошёл 41 человек", - сообщил он.

На помощь могут рассчитывать и те, кто получил инвалидность на передовой. С начала СВО в кадровые центры обратились 158 ветеранов боевых действий. Важно, что служба занятости работает в связке с филиалом фонда "Защитники Отечества". Трудоустроен уже 71 человек.

Моор также сообщил, что выстраивается и совершенствуется система для помощи в трудоустройстве с применением инструментов нацпроекта "Кадры".