В Белоруссии задержали участников группы, готовившей диверсию в России
Комитет госбезопасности Белоруссии задержал участников группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России.
Координировали работу группы с территории Украины. Белоруссия стала частью транзитного маршрута передачи оборудования, беспилотников и средств связи участникам группы.
Полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Других ищут, сообщает КГБ.