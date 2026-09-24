В Белоруссии задержали участников группы, готовившей диверсию в России

Полученные материалы оперативно переданы российской стороне. Реализация диверсионного замысла сорвана на стадии подготовки. Несколько фигурантов задержаны. Других ищут, сообщает КГБ.

Координировали работу группы с территории Украины. Белоруссия стала частью транзитного маршрута передачи оборудования, беспилотников и средств связи участникам группы.

Комитет госбезопасности Белоруссии задержал участников группы, готовившей диверсию на одном из стратегических объектов России.



