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Фото: Mike Segar/Reuters

США не поддержали заявление против России в СБ ООН по Украине

В Нью-Йорке состоялось спецзаседание СБ ООН по Украине с участием глав МИД и президентов.
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Западные страны попытались возложить ответственность за военный конфликт на Россию, призывая к прекращению огня и продолжению давления на Москву. Финляндия призвала Россию остановить боевые действия. Ряд стран, в том числе Китай, США, Пакистан, Бразилия, заняли нейтральную позицию, акцентируя внимание на необходимости мирных переговоров. А представитель КНР Фу Цун подтвердил готовность Пекина содействовать урегулированию через "челночную дипломатию".

Глава МИД Украины Андрей Сибига зачитал "обвинения" в адрес России и призвал к прекращению огня. Накануне заседания он сообщил, что 51 страна ООН поддержала заявление, в котором сказано, что еще с марта 2025 года Украина согласна на "полное, немедленное и безусловное прекращение огня". Интересно, что США к этому заявлению не присоединились. После прихода к власти президента Дональда Трампа США не присоединяются в ООН к заявлениям с обвинениями в адрес России. Также среди поддержавших нет ни одной страны Африки или Южной Америки.

Выступивший глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что именно Киев с одобрения Запада начал войну против Донбасса, нарушив свои обязательства гарантов урегулирования.

"Европейцы не смогли подавить в себе извечный инстинкт лгать и пытаться достигать своих целей преступными методами", - подчеркнул Лавров.

Теги: оон, сша, украина


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