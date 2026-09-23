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Фото: Накануне.RU

Экс-сотрудницу Ростехнадзора отправили в колонию за взятку в 1,4 миллиона рублей

Первоуральский городской суд вынес приговор бывшей сотруднице Уральского управления Ростехнадзора Наталье Торховой, признав виновной в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба обалстной прокуратуры.

Установлено, что с февраля 2018 года по ноябрь 2019-го Торохова, занимая должность госинспектора, лично получила взятку в размере 1,4 млн рублей. Передал ее представитель строительной ассоциации, осуществлявшей коммерческую деятельность по техническому контролю, научно-техническому сопровождению строительства и проведению экспертиз промышленной безопасности объектов.

За эту сумму осужденная обещала попустительство по службе в отношении представляемых ассоциацией организаций. Торохова неоднократно передавала взяткодателям списки с объектами строительства и организациями-застройщиками, в отношении которых сейчас ведется строительный надзор, а также служебные документы, в том числе рабочую и проектную документацию, акты проверок и выданные предписания по устранению нарушений, допущенных при строительстве. Благодаря этому участники преступной группы определяли перспективные объекты, а после склоняли застройщиков к заключению договоров с подконтрольными им организациями, входящими в ассоциацию, на оказание услуг по научно-техническому сопровождению строительства.

Сама Торохова свою вину признала и заявила о явке с повинной. Суд признал ее виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в особо крупном размере" и приговорил к восьми годам исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1-кратной суммы взятки - свыше 1,4 млн рублей. Тороховой также запретили занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций, на срок 5 лет.

В колонию осужденная отправится, как только ее ребенку исполнится 14 лет. Материалы уголовного дела в отношении участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Теги: Ростехнадзор, взятка, суд, приговор


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