На Урале сотрудник авиаремонтного завода обокрал предприятие на 8,6 миллиона рублей

Бывшему сотруднику авиаремонтного завода на Урале вынесли приговор за мошенничество при поставках запчастей и хищение у предприятия свыше 8,6 млн рублей. Об этом сообщает УФСБ России по Центральному военному округу.

Установлено, что, будучи начальником отдела материально-технического обеспечения предприятия, осужденный заключил договоры со сторонними организациями на поставку запасных частей, предназначенных для ремонта авиационных двигателей. По документам, это должны были быть новые комплектующие, соответствующие требованиям законодательства и техническим заданиям к договорам. Однако на завод поступали фальсифицированные и не отвечающие установленным требованиям детали, в том числе лопатки турбины и кольца для авиационных двигателей Д-36 и Д-136.

В результате со счета предприятия были похищены средства, выделенные на приобретение запасных частей, на общую сумму более 8,6 млн рублей.

Сысертский районный суд Свердловской назначил 46-летнему подсудимому наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденного и ранее привлеченных к уголовной ответственности его соучастников причиненный предприятию материальный ущерб.