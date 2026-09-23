Свердловский облсуд увеличил компенсацию пенсионерам, в которых на улице распылили баллончик

Свердловский областной суд увеличил компенсацию пенсионерам, в которых прямо на улице распылили перцовый баллончик. Деньги выплатит обидевший их самокатчик.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, все случилось в апреле 2025 года на улице Луначарского в Екатеринбурге. Пенсионеры, возвращаясь домой на автомобиле, сбавили скорость перед аркой, так как проезд им перегородил самокатчик. В ответ на звуковой сигнал машины он продемонстрировал оскорбительный жест.

Когда авто остановилось у подъезда, мужчина подошел к пенсионерам, желая "разъяснить" тем Правила дорожного движения. Водитель попытался выйти из салона, опираясь на костыль, но самокатчик распылил ему в лицо и глаза перцовую смесь, после чего скрылся.

У обоих супругов был диагностирован химический ожог конъюнктивы I степени обоих глаз. Вина самокатчика была подтверждена постановлением мирового судьи. После этого пенсионеры обратились в Кировский районный суд Екатеринбурга с иском о компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей каждому. Суд удовлетворил иск частично: с хулигана было взыскано по 25 тысяч рублей.

Супруги подали апелляцию в Свердловский областной суд. Они сослались на возраст, инвалидность одного из пострадавших и характер травмы. Облсуд, внимательно изучив материалы дела, отметил провокационное поведение самокатчика. А его доводы о якобы самообороне были опровергнуты видеозаписью.

По итогам рассмотрения компенсация увеличена до 60 тысяч рублей в пользу каждого из пенсионеров. Общая сумма взыскания составила 120 тысяч рублей.

Напомним, проведенный недавно опрос показал, что жители Екатеринбурга выступают за большие штрафы для самокатчиков-нарушителей.