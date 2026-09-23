Испания откажется от российского газа с 2027 года

Испания с 1 января 2027 года откажется от российского СПГ, несмотря на долгосрочные контракты. Об этом сообщил глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес, пишет ТАСС. Он подчеркнул, что Мадрид соблюдает санкции ЕС. При этом у Испании крупные мощности для хранения и переработки СПГ - она сможет помогать другим странам, например поставлять газ из США.

По данным компании Enagas, с января по август поставки российского СПГ в Испанию выросли. В августе страна закупила у России 2 133 ГВт·ч газа (7,2% от общего объема). Сейчас Россия — третий поставщик газа в Испанию после США (38,9%) и Алжира (34,7%).

ЕС запретил поставки российского СПГ с 1 января 2027 года, трубопроводного газа - с 30 сентября 2027 года. Ограничения по краткосрочным контрактам на СПГ действуют с 25 апреля 2026 года, на трубопроводный газ такие контракты должны были закончиться до 17 июня 2026 года.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия может досрочно уйти с европейского рынка и перенаправить поставки. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что часть СПГ скоро начнут отправлять в Китай, Индию, Таиланд и Филиппины.