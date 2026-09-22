Задушил шнурком и напал на участкового. Житель Ирбита предстанет перед судом

Житель Ирбита предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого и нападении с ножом на участкового. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла 9 апреля текущего года в квартире дома по ул. Коммунистическая пос. Зайково Ирбитского района. По версии следствия, обвиняемый 1976 г.р. выпивал со своим знакомым, во время чего у них произошла сора. Решив убить знакомого, фигурант сначала два раза ударил того по уху, причинив ушибленную рану ушной раковины, а потом использовал шнурок от кофты потерпевшего, чтобы задушить.

В тот же вечер старший участковый уполномоченный полиции, получив сигнал, что в квартире происходит конфликт, прибыл на место. Внутри он увидел обвиняемого и труп, который лежал на диване. Пока полицейский осматривал тело, фигурант вооружился ножом и вонзил его в спину правоохранителя. Когда тот повернулся, он толкнул участкового в грудь, завалил на диван и стал целиться ножом в шею. Полицейский же схватил лезвие руками, чтобы избежать удара, однако обвиняемый, вращая нож вдоль оси, причинил участковому физическую боль и телесные повреждения кистей рук.

Сотрудник полиции оказал сопротивление, сбросил с себя обвиняемого и задержал на месте преступления. Позднее стало ясно, что правоохранителю причинены повреждения, повлекшие вред здоровью средней тяжести.

Свердловчанин обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности".

Уголовное дело будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.