19 Сентября 2026
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Происшествия Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика
Фото: Накануне.RU

Подросток из Кабардино-Балкарии получил семь лет за подготовку нападения на полицейского

Южный окружной военный суд приговорил подростка из Кабардино-Балкарии к семи годам лишения свободы. Его обвинили в подготовке нападения на сотрудника полиции в июле 2025 года, сообщили в пресс-службе суда.

По данным РИА Новости, вечером 4 июля 2025 года в Нальчике мужчина с ножом напал на сотрудника ДПС. Нападавший был ликвидирован. Источник издания сообщает, что это житель Урванского района, он пытался завладеть табельным оружием полицейского. Раненый сотрудник попал в больницу.

В сентябре того же года региональное СУСК сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного участника нападения – 17-летнего подростка, который пытался скрыться с места преступления, но был задержан. Ему предъявили обвинение по статьям "Склонение лица в совершение преступления террористической направленности", "Приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой лиц", "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Покушение на хищение оружия" УК РФ и арестовали.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, подросток входил в состав подразделения запрещенной в РФ международной террористической организации. Вместе с его руководителем они собирались совершить нападение с ножами на сотрудников полиции, чтобы завладеть их табельным оружием. Проникнуть в здание отдела полиции они не смогли, и тогда организатор напал на сотрудника ДПС, предварительно бросив камень в патрульный автомобиль, чтобы выманить из него полицейского.

"Сотрудник ДПС, оказывая сопротивление, спрыгнул в вырытую в ходе проводившихся ремонтных работ траншею, что не позволило завладеть табельным оружием и боеприпасами", - отметили в суде.

Теги: подросток, полицейский, нападение


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