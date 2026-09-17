Латвия намерена поднять цены на транзит российского зерна

Власти Латвии намерены перейти к решительным мерам по ограничению транзита зерна из России. Парламент страны поддержал законопроект, который позволяет в экстренном порядке пересматривать тарифы на использование железнодорожной инфраструктуры.

Суть изменений заключается в радикальном сокращении сроков: если раньше на согласование новых цен уходило до 60 дней, то теперь тарифы могут быть повышены всего за 21 день. В латвийском минтрансе подчеркивают, что под действие закона попадут любые зерновые грузы, следующие из России, независимо от того, кто является их владельцем.

Чиновники признают, что такие действия могут спровоцировать иски от логистических компаний, но считают политический аспект приоритетным. Более того, Латвия намерена координировать свои действия с соседями - Эстонией и Литвой. Недавно озвученная идея о 300%-й наценке на транзит российского и белорусского зерна постепенно облекается в законодательную оболочку.

Агентство Reuters ранее писало, что Латвия и Литва рассматривают возможность прекратить экспорт российского зерна через свои порты, которые становятся все более востребованы в условиях ударов по российским портам.