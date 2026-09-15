Суд в Бельгии признал незаконным отказ в разблокировании активов российского BCS Bank

Государственный совет Бельгии признал решение казначейства об отказе в разблокировании активов российского BCS Bank незаконным. Данный прецедент может стать основанием для пересмотра дел других российских инвесторов.

Госсовет подчеркнул, что указ минфина Бельгии от 13.12.2023 г. нарушает конституционные нормы Бельгии. Процедура рассмотрения заявок не была закреплена законодательно, а полномочия казначейства были сформулированы слишком широко, а орган, вынесший отказ, не имел на это законных полномочий.

Эксперты отмечают, что суд фактически признал работу казначейства по санкционным вопросам не соответствующей правовым нормам. Но это еще не означает автоматической разморозки активов. Теперь бельгийским властям предстоит повторно рассмотреть обращение российского банка.

В бельгийском депозитарии Euroclear размещена бóльшая часть российских замороженных активов. Киевский режим просит передать ему эти деньги. Но бельгийские власти выступают категорически против конфискации. Министр обороны Бельгии Тео Франкен недавно заявил, что страна не согласится использовать замороженные активы России для финансирования Украины и этот вопрос обсуждению не подлежит.