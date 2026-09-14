Тагильчанка попыталась выселить с кладбища нелюбимую тетю

Жительница Нижнего Тагила попыталась эксгумировать нелюбимую тетю с семейного захоронения. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В суд Анна (имя изменено) обратилась с иском к собственному дяде, который, по ее словам, без ее разрешения подзахоронил прах своей супруги рядом с бабушкой, дедушкой и отцом истицы. Истица заявила, что ее права были нарушены, тетя не является их кровной родственницей и потребовала эксгумировать останки и демонтировать памятник, на котором было имя неугодной родственницы.

В ответ на это дядя Анны заявил, что еще при жизни его мама дала согласие на захоронение его супруги на семейном участке.

Суд установил, что законодательство не предусматривает получения согласия родственников на подобную процедуру, а перенос останков или праха допускается только в предусмотренных законом случаях. Правовых оснований для эксгумации суд не установил. Кроме того, истица не представила достаточных доказательств того, что спорным захоронением нарушены именно ее права и законные интересы.

Поскольку Анна не является собственником или законным владельцем земельного участка и не обладает правом самостоятельно определять судьбу захоронений, оснований для удовлетворения ее требований не имеется.

В удовлетворении исковых требований было отказано. Решение не вступило может быть обжаловано в установленном законом порядке.