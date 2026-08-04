В свердловской полиции подробно рассказали о состоянии преступности в регионе

Глава свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков провел плановую коллегию по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первом полугодии 2026 года. На ней были озвучены данные о состоянии преступности в регионе.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, также принимавший участие в мероприятии, также на прошедшем совещании стало известно, кто и какой конкретно вклад из подразделений внес в поддержание правопорядка на вверенной территории.

"Кто с поставленными задачами справился и удостоен поощрений, а кто допустил ряд просчетов в организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений и какие, соответственно, последовали после критики оргвыводы для исправления сложившейся ситуации", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, за 6 месяцев органы внутренних дел при поддержке Росгвардии, ДНД, ЧОП, общественных объединений и казачьих дружин не допустили ЧП при проведении 7156 публичных, религиозных и культурно-зрелищных мероприятий (+4,5%; 6 мес. 2025 г. – 6849), в которых приняло участие 3 091 198 человек (+6,3%; 6 мес. 2025 г. – 2 907 053). Зафиксировано снижение на 4,1% (506 056) числа обращений граждан в дежурные части.

В МВД отмечают, что в целом, криминальная ситуация на Среднем Урале продолжает оставаться контролируемой. В городах и поселках городского типа совершено 20 305 (-7,2%) преступлений и 1 816 (-16,3%) в сельской местности. Рост криминальных проявлений произошел на территории городов: Березовский (+26,0%; 170), Кушва (+24,3; 235), Полевской (+7,1%; 408), пос. Свободный (+15,4%; 15), пос. Артинский (+12,1%; 139).

В разрезе уголовно-наказуемых деяний снижение регистрируемой преступности наблюдается по убийствам (-3,1%; 93), фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-10,6%; 211), разбойных нападений (-46,0%; 34), кражам всех видов (-20,2%; 4 959), в т.ч. из квартир (-21,2%; 67), транспорта (-44,1%; 57).

Наибольшее количество IT-преступлений зарегистрировано в Екатеринбурге (3299), Нижнем Тагиле (635), Каменск-Уральском (300), Серове (188), Первоуральске (159), Асбесте (144), Верхней Пышме (139), Полевском (138), Красноуфимске (133), Алапаевске (114) и Заречном (108). Число мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ, возросло на 19,2% (4031; 6 мес. 2025 г. – 3382), раскрыто 2 436. Выросла "кривая" преступлений среди подростков в Невьянске (7), Заречном (20), Качканаре (7), Верхней Салде (5), Ирбите (10).

Выявлено 2466 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1647 связанных со сбытом. Сыщики ликвидировали 10 притонов и такое же количество нарколабораторий по производству опасных синтетических веществ. Снизилось количество эпизодов в состоянии наркотического и токсического возбуждения (-44,8%; 58). Совместно с Роскомнадзором заблокировано 20 ресурсов в сети интернет, рекламировавших запрещенные препараты. Органами внутренних дел из незаконного оборота изъято 375,5 кг наркотических средств (+90,0%; 6 мес. 2025 г. – 197,6 кг).

В числе задержанных, совершивших преступления, подавляющее большинство составляют те, кто и ранее нарушал закон (51,9%), в том числе судимые (28,7%). На их счету 7885 (-15,9%) криминальных фактов и 4365 (-18,1%), соответственно. При снижении количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-17,1%; 2671), остается высоким их удельный вес (17,6%) в числе всех преступлений. Чаще всего шли на криминал в пьяном состоянии в Пышме сельской (63,6%; 21), Туринске (56,4%; 31), Байкалово (54,4%; 43), Красноуфимске (51,1%; 156), Тавде (50,0%; 76) и Краснотурьинске (49,5%; 137).

За шесть месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 21,7% (с 411 до 322). Снижение зафиксировано, в частности, по тяжким и особо тяжким составам (86; -57,2%). Меньше стало убийств (с 3 до 2), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 7 до 5), разбоев (с 3 до 1), грабежей (с 4 до 3), изнасилований (с 7 до 5), краж всех видов (с 50 до 24), преступлений в сфере НОН (со 107 до 30), преступлений с использованием ИТТ (со 140 до 50), хулиганства (с 4 до 0), фактов подделки документов (с 38 до 10).

Проведено 1354 профилактических мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства (+65,7%; 6 мес. 2025 г. - 817), в ходе которых проверено 378 объектов жилого сектора и мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства (6 мес. 2025 г. - 289) и 285 объектов строительства (6 мес. 2025 г. - 222).

Сотрудниками ОВД в отчетном периоде раскрыто 14 125 противоправных эпизодов, в том числе 623 категории прошлых лет. Из объявленных в 2026 году в розыск 637 преступников разыскано 528 (487; +41).

Количество выявленных экономических преступлений возросло на 71,9% (2118), в бюджетной сфере (151), в сфере топливно-энергетического комплекса (52), в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях (12) и в сфере лесозаготовок (96). Задокументировано 90 фактов получения взятки, 93 – дачи взятки, 25 – посредничества во взяточничестве и 26 налоговых преступлений.

Зафиксировано 10 310 нарушений миграционного законодательства. Выдворено в административном порядке 2082 иностранных гражданина (рост в 2.4 раза; 6 мес. 2025 г. – 854), принято 67 решений о депортации. Направлено 8415 представлений о не разрешении въезда в РФ (увеличение в 7,7 раз; 6 мес. 2025 г. – 1089). Принято 749 решений о сокращении срока пребывания на территории РФ (+48,9%; 6 мес. 2025 г. – 503).

На территории Свердловской области деятельность по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляют 39 подразделений Госавтоинспекции. За 6 месяцев 2026 года поставлено на учет 48 514 автомототранспортных средств и прицепов к ним. Снято с регистрационного учета 37 277 транспортных средств, внесены изменения в регистрационные данные, в том числе в связи с изменением собственника, в отношении 96 878 транспортных средств. Выдано 99 372 национальных водительских удостоверений.

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на улицах и в иных общественных местах развернуты и функционируют 9885 камер видеонаблюдения. С помощью технических средств правоохранительного сегмента раскрыто 65 преступлений. Наложено административных штрафов на сумму 67 млн 822 тыс. руб., взыскано 56 млн 997 тыс. руб.

Снижены показатели аварийности: по количеству ДТП на 11,7% (1004), по числу погибших на 6,2% (121), и по числу раненых на 9,8% (1238). Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются:

несоответствие скорости конкретным условиям – 286

несоблюдение очередности проезда – 211

выезд на полосу встречного движения – 113

неправильный выбор дистанции – 73

нарушение правил проездов пешеходных переходов – 61

нарушение требований сигнала светофора – 41.

Водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, совершено 80 (+3,9%) ДТП, в которых погибло 15 (+114,3%) и ранено 111 (+5,7%) человек. Водителями в состоянии опьянения совершено 76 (-23,2%) ДТП, что составляет 7,6% от всех ДТП, в которых погибли 15 (-50%) и ранены 110 (-8,3%) человек. Рост таких аварий произошел в Тавде, Алапаевске, Асбесте, Байкалово, Верхней Салде, Камышлове, Краснотурьинске, Красноуральске, Невьянске, Пышме, Серове и Туринске.

С участием электросамокатов и аналогичных средств передвижения (СИМ) зарегистрировано 62 (-12,7%, 6 месяцев 2026 г. - 71) ДТП, в результате которых травмы получили 62 (-8,8%, 6 месяцев 2026 г. - 68) человека, погиб 1 человек (-75%, 6 месяцев 2026 г. - 4), из них детей в возрасте до 16 лет: погиб 1, ранено 27.

На автодорогах области, проходящих вне населенных пунктов, произошло 225 (-12,1%) ДТП (что составляет 22,4% от всех ДТП в области), в которых погибли 77 и 315 человек получили травмы. На автодорогах федерального значения вне населенных пунктов зарегистрировано 64 (-12,3%) ДТП, в которых погибли 22 и ранены 78 человек. Анализ аварийности на федеральных автодорогах показывает, что наибольшее количество ДТП зарегистрировано на автодороге "Екатеринбург – Тюмень" - 35 ДТП (-10,3%), погибло 13 (+30%) человек и 43 (+2,4%) получили ранения. Талицкий район - 6 ДТП с 3 погибшими и 8 ранеными. Заречный - 6 ДТП с 2 погибшими и 10 ранеными. Камышлов - 5 ДТП с одним погибшим и 5 ранеными.

На дорогах регионального значения вне населенных пунктов зарегистрировано 150 (-12,8%) ДТП, в которых погибли 52 (+15,6%), ранено 220 (-6,8%) человек. Рост аварийности с участием несовершеннолетних зафиксирован в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кушве, Первоуральске, Пышме, Серове, Сысерти, Сухом Логу, Тавде, Красноуфимске, Лесном и Новоуральске.

По вине детей произошло 53 (46; +15,2%) ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 53 пострадало. Возбуждено 2 948 846 дел о нарушениях Правил дорожного движения. Пресечено 5592 нарушения ПДД РФ, допущенных лицами, управляющими мотоциклом (1134 - мопедом). Пресечено 28 466 нарушений ПДД РФ, совершенных иностранными гражданами. Задокументировано 452 факта повторного управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения. Выявлено 23 факта управления транспортным средством лицом, лишенным права управления.

Вынесено 2 916 192 постановления о наложении административного штрафа на участников дорожного движения на сумму 3 млрд 254 млн 695 тыс., взыскано на сумму 2 млрд. 109 млн. 390 тыс., процент взыскания составил 64,8%. Доля исполненных постановлений составила 78,5%. В целях неотвратимости наказания за неуплату административного штрафа в срок было возбуждено 5558 дел.

Рост подростковой преступности зафиксирован в Невьянске (с 3 до 21), Заречном (с 6 до 20), Качканаре (с 3 до 7), Верхней Салде (с 3 до 5), Ирбите (с 8 до 10), Асбесте (с 16 до 19), Нижнем Тагиле (со 111 до 123). Несовершеннолетними совершено: 237 краж чужого имущества (-17,7%, 288), 21 угон автотранспортных средств (-25%, 28), 28 грабежей (+21,7%, 23).

В первом полугодии на 27,9% снизилась их криминальная активность в общественных местах (с 229 до 165), в том числе на улицах – на 34,1% (со 129 до 85), и на 21,4% (с 98 до 77) – в ночное время. В целях профилактики детской преступности в ночное время сотрудниками полиции проведено 1679 (+28,6%; 1306) рейдов, в ходе которых в территориальные органы доставлено 1379 несовершеннолетних (+81,2%; 761). К административной ответственности привлечено 1140 (+23,9%; 6 мес. 2025 г. - 920) родителей или иных законных представителей, чьи дети находились в ночное время на улицах и иных общественных местах.

Число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, сократилось на 22,1% (со 439 до 342), из них совершили преступления в возрасте 14-15 лет – 109 (-26,4%; 6 мес. 2025 г. - 148), в возрасте 16-17 лет – 233 (-19,9%; 6 мес. 2025 г. - 291). По состоянию на 30.06.2026 на профилактическом учете в ПДН состоит 3174 несовершеннолетних (+0,4%; 3162).

Общий некомплект личного состава в гарнизоне составляет 27,8%. Наибольший сложился в: ППСП – 44%, конвойной службе – 41,4%, подразделениях по контролю за оборотом наркотиков – 35,6%, участковых уполномоченных полиции – 37,1%, уголовного розыска – 34,7%, следствия – 31,6. При этом, наименьший некомплект отмечается в службах по вопросам миграции (18,6%) и делам несовершеннолетних (14,5%), а также экспертно-криминалистической (16%).

В Екатеринбурге общий некомплект составляет 37,%, Нижнем Тагиле - 29,4%, Каменске-Уральском – 33,4%, Березовском – 32,5%, Верхней Салде – 36,8%, Заречном – 34,1%, Кировграде – 28,8%, Качканаре – 36,6%, Краснотурьинске – 29,7%, Красноуральске – 30,2%, Невьянске – 30,1%, Новоуральске и пос. Уральский – 31,3%, Первоуральске – 28,7%, Ревде – 28,5%, Реже – 37,6%, Сухом Логу – 28,7%. Стабильная кадровая ситуация (уровень некомплекта не превышает 20%) отмечается в Артемовском и Новолялинском районах.

"Подводя итоги коллегии, генерал Мешков заслушал доклады руководителей отстающих подразделений, предупредил их о персональной ответственности и дал время на устранение недостатков, а также поблагодарил за хорошие результаты передовиков, озвучил приоритеты на второе полугодие. На этом можно бы поставить точку в обзоре состояния криминогенной обстановки в регионе за шесть месяцев 2026 года. Но пришла идея завершить рассказ мнением известных уральцев о том, какой оценки свердловский гарнизон ОВД и бойцы Росгвардии удостоены в момент преодоления рубежа границы второго полугодия.

В первой декаде июля в столице Среднего Урала, как широко известно, состоялась международная промышленная выставка "Иннопром". Обеспечить безопасность данного мероприятия на высшем уровне для правоохранительных ведомств было ключевой задачей, с решением которой наши стражи справились достойно. ЧП, провокаций, конфликтных ситуаций и прочих негативных моментов не допущено. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и директор МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Анна Байчибаева дали три положительных характеристики: "Сработали безупречно", "Действовали четко, слаженно и уверенно", "Свое дело сделали мастерски". Что к сказанному добавить? Как говорится, так держать, коллеги! Сделано много, но предстоит еще больше. Впереди Международный фестиваль молодежи, выборы и много других важных для области событий", - резюмировал полковник Горелых.