В свердловской полиции подробно рассказали о состоянии преступности в регионе

04 Августа 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про ситуацию с Wildberries

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловской полиции подробно рассказали о состоянии преступности в регионе

Глава свердловской полиции генерал-лейтенант Александр Мешков провел плановую коллегию по итогам оперативно-служебной деятельности гарнизона в первом полугодии 2026 года. На ней были озвучены данные о состоянии преступности в регионе.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых, также принимавший участие в мероприятии, также на прошедшем совещании стало известно, кто и какой конкретно вклад из подразделений внес в поддержание правопорядка на вверенной территории.

"Кто с поставленными задачами справился и удостоен поощрений, а кто допустил ряд просчетов в организации работы по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений и какие, соответственно, последовали после критики оргвыводы для исправления сложившейся ситуации", - отметил полковник Горелых.

По его сведениям, за 6 месяцев органы внутренних дел при поддержке Росгвардии, ДНД, ЧОП, общественных объединений и казачьих дружин не допустили ЧП при проведении 7156 публичных, религиозных и культурно-зрелищных мероприятий (+4,5%; 6 мес. 2025 г. – 6849), в которых приняло участие 3 091 198 человек (+6,3%; 6 мес. 2025 г. – 2 907 053). Зафиксировано снижение на 4,1% (506 056) числа обращений граждан в дежурные части.

В МВД отмечают, что в целом, криминальная ситуация на Среднем Урале продолжает оставаться контролируемой. В городах и поселках городского типа совершено 20 305 (-7,2%) преступлений и 1 816 (-16,3%) в сельской местности. Рост криминальных проявлений произошел на территории городов: Березовский (+26,0%; 170), Кушва (+24,3; 235), Полевской (+7,1%; 408), пос. Свободный (+15,4%; 15), пос. Артинский (+12,1%; 139).

В разрезе уголовно-наказуемых деяний снижение регистрируемой преступности наблюдается по убийствам (-3,1%; 93), фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (-10,6%; 211), разбойных нападений (-46,0%; 34), кражам всех видов (-20,2%; 4 959), в т.ч. из квартир (-21,2%; 67), транспорта (-44,1%; 57).

Цифровое изображение человека с планшетом(2026)|Фото: Накануне.RU

Наибольшее количество IT-преступлений зарегистрировано в Екатеринбурге (3299), Нижнем Тагиле (635), Каменск-Уральском (300), Серове (188), Первоуральске (159), Асбесте (144), Верхней Пышме (139), Полевском (138), Красноуфимске (133), Алапаевске (114) и Заречном (108). Число мошенничеств, совершенных с использованием ИТТ, возросло на 19,2% (4031; 6 мес. 2025 г. – 3382), раскрыто 2 436. Выросла "кривая" преступлений среди подростков в Невьянске (7), Заречном (20), Качканаре (7), Верхней Салде (5), Ирбите (10).

Выявлено 2466 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе 1647 связанных со сбытом. Сыщики ликвидировали 10 притонов и такое же количество нарколабораторий по производству опасных синтетических веществ. Снизилось количество эпизодов в состоянии наркотического и токсического возбуждения (-44,8%; 58). Совместно с Роскомнадзором заблокировано 20 ресурсов в сети интернет, рекламировавших запрещенные препараты. Органами внутренних дел из незаконного оборота изъято 375,5 кг наркотических средств (+90,0%; 6 мес. 2025 г. – 197,6 кг).

В числе задержанных, совершивших преступления, подавляющее большинство составляют те, кто и ранее нарушал закон (51,9%), в том числе судимые (28,7%). На их счету 7885 (-15,9%) криминальных фактов и 4365 (-18,1%), соответственно. При снижении количества преступлений в состоянии алкогольного опьянения (-17,1%; 2671), остается высоким их удельный вес (17,6%) в числе всех преступлений. Чаще всего шли на криминал в пьяном состоянии в Пышме сельской (63,6%; 21), Туринске (56,4%; 31), Байкалово (54,4%; 43), Красноуфимске (51,1%; 156), Тавде (50,0%; 76) и Краснотурьинске (49,5%; 137).

Коллаж, депортация мигрантов(2021)|Фото: Накануне.RU

За шесть месяцев 2026 года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 21,7% (с 411 до 322). Снижение зафиксировано, в частности, по тяжким и особо тяжким составам (86; -57,2%). Меньше стало убийств (с 3 до 2), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 7 до 5), разбоев (с 3 до 1), грабежей (с 4 до 3), изнасилований (с 7 до 5), краж всех видов (с 50 до 24), преступлений в сфере НОН (со 107 до 30), преступлений с использованием ИТТ (со 140 до 50), хулиганства (с 4 до 0), фактов подделки документов (с 38 до 10).

Проведено 1354 профилактических мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства (+65,7%; 6 мес. 2025 г. - 817), в ходе которых проверено 378 объектов жилого сектора и мест пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства (6 мес. 2025 г. - 289) и 285 объектов строительства (6 мес. 2025 г. - 222).

Сотрудниками ОВД в отчетном периоде раскрыто 14 125 противоправных эпизодов, в том числе 623 категории прошлых лет. Из объявленных в 2026 году в розыск 637 преступников разыскано 528 (487; +41).

Отделение полиции(2020)|Фото: Накануне.RU

Количество выявленных экономических преступлений возросло на 71,9% (2118), в бюджетной сфере (151), в сфере топливно-энергетического комплекса (52), в сфере сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях (12) и в сфере лесозаготовок (96). Задокументировано 90 фактов получения взятки, 93 – дачи взятки, 25 – посредничества во взяточничестве и 26 налоговых преступлений.

Зафиксировано 10 310 нарушений миграционного законодательства. Выдворено в административном порядке 2082 иностранных гражданина (рост в 2.4 раза; 6 мес. 2025 г. – 854), принято 67 решений о депортации. Направлено 8415 представлений о не разрешении въезда в РФ (увеличение в 7,7 раз; 6 мес. 2025 г. – 1089). Принято 749 решений о сокращении срока пребывания на территории РФ (+48,9%; 6 мес. 2025 г. – 503).

На территории Свердловской области деятельность по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а также по приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляют 39 подразделений Госавтоинспекции. За 6 месяцев 2026 года поставлено на учет 48 514 автомототранспортных средств и прицепов к ним. Снято с регистрационного учета 37 277 транспортных средств, внесены изменения в регистрационные данные, в том числе в связи с изменением собственника, в отношении 96 878 транспортных средств. Выдано 99 372 национальных водительских удостоверений.

полиция, полицейский, ДПС(2018)|Фото: Накануне.RU

Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на улицах и в иных общественных местах развернуты и функционируют 9885 камер видеонаблюдения. С помощью технических средств правоохранительного сегмента раскрыто 65 преступлений. Наложено административных штрафов на сумму 67 млн 822 тыс. руб., взыскано 56 млн 997 тыс. руб.

Снижены показатели аварийности: по количеству ДТП на 11,7% (1004), по числу погибших на 6,2% (121), и по числу раненых на 9,8% (1238). Основными причинами дорожно-транспортных происшествий являются:

  • несоответствие скорости конкретным условиям – 286
  • несоблюдение очередности проезда – 211
  • выезд на полосу встречного движения – 113
  • неправильный выбор дистанции – 73
  • нарушение правил проездов пешеходных переходов – 61
  • нарушение требований сигнала светофора – 41.

Водителями, не имеющими права управления транспортными средствами, совершено 80 (+3,9%) ДТП, в которых погибло 15 (+114,3%) и ранено 111 (+5,7%) человек. Водителями в состоянии опьянения совершено 76 (-23,2%) ДТП, что составляет 7,6% от всех ДТП, в которых погибли 15 (-50%) и ранены 110 (-8,3%) человек. Рост таких аварий произошел в Тавде, Алапаевске, Асбесте, Байкалово, Верхней Салде, Камышлове, Краснотурьинске, Красноуральске, Невьянске, Пышме, Серове и Туринске.

С участием электросамокатов и аналогичных средств передвижения (СИМ) зарегистрировано 62 (-12,7%, 6 месяцев 2026 г. - 71) ДТП, в результате которых травмы получили 62 (-8,8%, 6 месяцев 2026 г. - 68) человека, погиб 1 человек (-75%, 6 месяцев 2026 г. - 4), из них детей в возрасте до 16 лет: погиб 1, ранено 27.

На автодорогах области, проходящих вне населенных пунктов, произошло 225 (-12,1%) ДТП (что составляет 22,4% от всех ДТП в области), в которых погибли 77 и 315 человек получили травмы. На автодорогах федерального значения вне населенных пунктов зарегистрировано 64 (-12,3%) ДТП, в которых погибли 22 и ранены 78 человек. Анализ аварийности на федеральных автодорогах показывает, что наибольшее количество ДТП зарегистрировано на автодороге "Екатеринбург – Тюмень" - 35 ДТП (-10,3%), погибло 13 (+30%) человек и 43 (+2,4%) получили ранения. Талицкий район - 6 ДТП с 3 погибшими и 8 ранеными. Заречный - 6 ДТП с 2 погибшими и 10 ранеными. Камышлов - 5 ДТП с одним погибшим и 5 ранеными.

Трасса М-5(2024)|Фото: Накануне.RU

На дорогах регионального значения вне населенных пунктов зарегистрировано 150 (-12,8%) ДТП, в которых погибли 52 (+15,6%), ранено 220 (-6,8%) человек. Рост аварийности с участием несовершеннолетних зафиксирован в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Кушве, Первоуральске, Пышме, Серове, Сысерти, Сухом Логу, Тавде, Красноуфимске, Лесном и Новоуральске.

По вине детей произошло 53 (46; +15,2%) ДТП, в которых 1 ребенок погиб и 53 пострадало. Возбуждено 2 948 846 дел о нарушениях Правил дорожного движения. Пресечено 5592 нарушения ПДД РФ, допущенных лицами, управляющими мотоциклом (1134 - мопедом). Пресечено 28 466 нарушений ПДД РФ, совершенных иностранными гражданами. Задокументировано 452 факта повторного управления ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения. Выявлено 23 факта управления транспортным средством лицом, лишенным права управления.

Вынесено 2 916 192 постановления о наложении административного штрафа на участников дорожного движения на сумму 3 млрд 254 млн 695 тыс., взыскано на сумму 2 млрд. 109 млн. 390 тыс., процент взыскания составил 64,8%. Доля исполненных постановлений составила 78,5%. В целях неотвратимости наказания за неуплату административного штрафа в срок было возбуждено 5558 дел.

Подростки сидят напротив Дворца молодёжи в Екатеринбурге(2025)|Фото: Накануне.RU

Рост подростковой преступности зафиксирован в Невьянске (с 3 до 21), Заречном (с 6 до 20), Качканаре (с 3 до 7), Верхней Салде (с 3 до 5), Ирбите (с 8 до 10), Асбесте (с 16 до 19), Нижнем Тагиле (со 111 до 123). Несовершеннолетними совершено: 237 краж чужого имущества (-17,7%, 288), 21 угон автотранспортных средств (-25%, 28), 28 грабежей (+21,7%, 23).

В первом полугодии на 27,9% снизилась их криминальная активность в общественных местах (с 229 до 165), в том числе на улицах – на 34,1% (со 129 до 85), и на 21,4% (с 98 до 77) – в ночное время. В целях профилактики детской преступности в ночное время сотрудниками полиции проведено 1679 (+28,6%; 1306) рейдов, в ходе которых в территориальные органы доставлено 1379 несовершеннолетних (+81,2%; 761). К административной ответственности привлечено 1140 (+23,9%; 6 мес. 2025 г. - 920) родителей или иных законных представителей, чьи дети находились в ночное время на улицах и иных общественных местах.

Число подростков, привлеченных к уголовной ответственности, сократилось на 22,1% (со 439 до 342), из них совершили преступления в возрасте 14-15 лет – 109 (-26,4%; 6 мес. 2025 г. - 148), в возрасте 16-17 лет – 233 (-19,9%; 6 мес. 2025 г. - 291). По состоянию на 30.06.2026 на профилактическом учете в ПДН состоит 3174 несовершеннолетних (+0,4%; 3162).

Полицейский(2023)|Фото: Накануне.RU

Общий некомплект личного состава в гарнизоне составляет 27,8%. Наибольший сложился в: ППСП – 44%, конвойной службе – 41,4%, подразделениях по контролю за оборотом наркотиков – 35,6%, участковых уполномоченных полиции – 37,1%, уголовного розыска – 34,7%, следствия – 31,6. При этом, наименьший некомплект отмечается в службах по вопросам миграции (18,6%) и делам несовершеннолетних (14,5%), а также экспертно-криминалистической (16%).

В Екатеринбурге общий некомплект составляет 37,%, Нижнем Тагиле - 29,4%, Каменске-Уральском – 33,4%, Березовском – 32,5%, Верхней Салде – 36,8%, Заречном – 34,1%, Кировграде – 28,8%, Качканаре – 36,6%, Краснотурьинске – 29,7%, Красноуральске – 30,2%, Невьянске – 30,1%, Новоуральске и пос. Уральский – 31,3%, Первоуральске – 28,7%, Ревде – 28,5%, Реже – 37,6%, Сухом Логу – 28,7%. Стабильная кадровая ситуация (уровень некомплекта не превышает 20%) отмечается в Артемовском и Новолялинском районах.

Коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности свердловского гарнизона МВД в первом полугодии 2026 года(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Подводя итоги коллегии, генерал Мешков заслушал доклады руководителей отстающих подразделений, предупредил их о персональной ответственности и дал время на устранение недостатков, а также поблагодарил за хорошие результаты передовиков, озвучил приоритеты на второе полугодие. На этом можно бы поставить точку в обзоре состояния криминогенной обстановки в регионе за шесть месяцев 2026 года. Но пришла идея завершить рассказ мнением известных уральцев о том, какой оценки свердловский гарнизон ОВД и бойцы Росгвардии удостоены в момент преодоления рубежа границы второго полугодия.

В первой декаде июля в столице Среднего Урала, как широко известно, состоялась международная промышленная выставка "Иннопром". Обеспечить безопасность данного мероприятия на высшем уровне для правоохранительных ведомств было ключевой задачей, с решением которой наши стражи справились достойно. ЧП, провокаций, конфликтных ситуаций и прочих негативных моментов не допущено. Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, министр общественной безопасности Александр Кудрявцев и директор МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" Анна Байчибаева дали три положительных характеристики: "Сработали безупречно", "Действовали четко, слаженно и уверенно", "Свое дело сделали мастерски". Что к сказанному добавить? Как говорится, так держать, коллеги! Сделано много, но предстоит еще больше. Впереди Международный фестиваль молодежи, выборы и много других важных для области событий", - резюмировал полковник Горелых.

Теги: полиция, коллегия, преступность, гарнизон, задачи


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети