Астраханский ансамбль «Услада» стал лауреатом фестиваля «Русское поле»

Народный ансамбль «Услада» из села Самосделка Камызякского района Астраханской области завоевал очередную награду, подтверждая статус заслуженного коллектива народного творчества РФ. Камызякцы стали участниками и дипломантами XV Межрегионального творческого фестиваля славянского искусства «Русское поле», приуроченного к Году единства народов России и Дню Государственного флага, сообщили в министерстве культуры Астраханской области.

Юбилейный фестиваль прошёл в столице с размахом. На фестивальных интерактивных площадках гостям представили ярмарки, конкурсы, концерты, «битву ансамблей» и другие зрелищные мероприятия. Заявки на участие подали более 5 тысяч человек из 62 регионов России, среди которых — Архангельская, Брянская, Владимирская, Кировская, Ульяновская области, Республика Карелия, Чувашская Республика, Республика Марий Эл и другие.

Одним из самых ярких событий фестиваля стал конкурс «Сила традиций». Зрители получили возможность увидеть реконструкцию старинных обрядов из разных уголков России. И здесь в полной мере проявила себя «Услада». Камызякские артисты продемонстрировали нижневолжский обряд «Проводы астраханских ловцов рыб» и были удостоены диплома лауреата специальной премии «За популяризацию народно-певческих традиций».