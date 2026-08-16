Армия России освободила два населённых пункта Донбасса
Бойцы армии России освободили два населённых пункта Донбасса.
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Першомарьевка (ДНР).
Об этом сообщает Минобороны России, комментируя ход специальной военной операции.