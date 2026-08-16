Об этом сообщает Минобороны России, комментируя ход специальной военной операции.

Подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Кудиевка Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Першомарьевка в ДНР. Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Першомарьевка (ДНР).



