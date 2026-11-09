Фальков поставил задачи инженерного образования

В МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялась стратегическая сессия "Концептуальные и методологические основы формирования единого фундаментального ядра инженерного образования". Были названы ключевые задачи в рамках перехода на новую модель высшего образования.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объяснил необходимость реформ требованиями экономики и развитием "сквозных технологий". Среди главных задач отмечены: актуализация перечня специальностей, обеспечение логической преемственности учебных дисциплин, внедрение модулей по ИИ с учетом специфики инженерных программ, развитие сетевых программ для повышения качества образования в регионах, создание условий для повышения квалификации преподавателей.

Канал "Наука и университеты" пишет, что это "набор банальностей". В чем будет состоять новая модель, до сих пор так и неясно. Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко считает, что есть реальный риск фиктивной переделки Болонской системы без сущностных изменений. Так, только его вуз представил свою концепцию новой образовательной модели и начал ее реализовывать. Во всех же остальных вузах ограничились поправками в духе "как приукрасить программы бакалавриата или магистратуры либо провести эфемерные новации, переименовав бакалавра в инженера".