В вузах Германии планируются массовые протесты

Студенческое объединение Германии "Gen Z regelt! Studis" ("Поколение Z решает! Студенты") планирует присоединиться к общеевропейским протестам 20 ноября и организовать массовые забастовки в вузах страны.

Как пишет Die Tageszeitung, в учредительном собрании движения участвовали более 90 делегатов из 35 немецких университетов. Их цель — максимально приостановить учебный процесс. Организаторы требуют от федерального правительства увеличить финансирование образования, ввести нормальные условия труда для преподавателей, ввести налог на богатство и прекратить военные исследования в университетах. Также выдвинуты требования об отставке канцлера ФРГ и лидера ХДС Фридриха Мерца.

31 октября в рамках акции "Поколение Z решает" в 34 городах Германии прошли демонстрации, в которых приняли участие более 100 тысяч человек. Основными требованиями протестующих стали реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от восстановления обязательной военной службы. Эту идею вынашивают власти Германии под предлогом "российской угрозы". Организаторы выражают солидарность с молодежными движениями в странах Европы, но подчеркивают мирный характер.

Осенью массовые протесты охватили Францию, Бельгию, Италию, Португалию, Испанию, Албанию, в ряде случаев они перерастали в погромы. При этом очень активна молодежь, понимающая беспросветность своего положения, пишут СМИ.