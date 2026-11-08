Песков призвал не делать преждевременные выводы о поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для "Вестей" заявил, что делать преждевременные выводы о возможной поездке Владимира Путина на саммит G20 в Майами не стоит.

Отвечая на вопрос, может ли российский лидер воспользоваться приглашением на саммит после предполагаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне, Песков отметил, что обсуждать такой сценарий пока рано.

"Я бы не забегал так далеко. Мы знаем, что всегда такие поездки сопряжены с большими логистическими трудностями и проблемами", — сказал он.

Пресс-секретарь напомнил, что во время трёхсторонних переговоров в Женеве по урегулированию украинского конфликта российская делегация добиралась до города на самолёте девять часов, несмотря на сравнительно небольшое расстояние. По его словам, при планировании подобных визитов необходимо учитывать множество нюансов.