Пять человек госпитализированы после ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом на трассе в Пермском крае

Пять человек госпитализированы после ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом на трассе в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в краевом Минздраве.

В их числе один ребенок. Состояние пациентов удовлетворительное.

"В результате ДТП пять человек, в том числе один ребенок, были госпитализированы, они продолжают лечение в условиях стационара, находятся в удовлетворительном состоянии", - рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 7 ноября 2026 года произошло ДТП с микроавтобусом "Газель", перевозившим пассажиров. На 143-м километре автодороги "Усолье — Кудымкар" водитель допустил съезд в кювет, после чего транспортное средство опрокинулось.

По факту ДТП следственным отделом по городу Березники возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура Березников организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.