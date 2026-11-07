В Кракове объявлен траур по шести жертвам стрельбы на Рыночной площади

Мэр Кракова Лукаш Гибала объявил траур по жертвам стрельбы на Рыночной площади.

Траур продлится до 11 ноября.

По последним данным при стрельбе погибли шесть человек, 12 раненых остаются в тяжелом состоянии.

Напомним, что мужчина в камуфляжной одежде открыл стрельбу из машины без номеров в районе Рыночной площади в центре Кракова. Он был ранен при задержании и госпитализирован. Его опознали как гражданина Польши. В момент инцидента на площади проходила демонстрация ультраправых сил.