Минэкономразвития посчитало годовую инфляцию на начало ноября: меньше 7%

Годовая инфляция по оценке Минэкономразвития на 2 ноября составила 6,95%. Таковы данные, опубликованные министерством в обзоре динамики цен за неделю с 27 октября по 2 ноября 2026 года.

Эксперты министерства подсчитали, что цены снизились за указанный период на 0,04%.

Так, подешевели продукты питания - на 0,22%, но цены на овощи и фрукты на позапрошлой неделе не изменилась. На рынке непродовольственных товаров снижение цен достигло 0,43%. Также снизились цены на некоторые услуги - подешевели некоторые путевки в Юго-Восточную Азию, на курорты Черного моря и в санатории. Ускорилось удешевление бензина (до -2,0%) и дизельного топлива (до -0,2%).

Годовая инфляция к 2 ноября оставалась на уровне 6,95%.