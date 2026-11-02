05 Ноября 2026
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Образование Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов: Строительство кампуса - это серьезный вклад в будущее Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе оперативного совещания объявил, что регион выиграл конкурс на право строительства в Кирове университетского кампуса мирового уровня.

Заявка Кировской области вошла в число 19 проектов-победителей. При этом рассматривалось 32 заявки от 25 регионов страны.

Александр Соколов подчеркнул, что кампус станет основой промышленного и технологического развития региона. Предполагается, что в его стенах будет проходить подготовка специалистов в том числе по таким востребованным направлениям, как «Станкостроение», «Химическая промышленность и электрохимическая энергетика», «Промышленные биотехнологии и биофармацевтика», «Социальная архитектура».

(2026)|Фото: kirovreg.ru

На данный момент 47 предприятий из Кировской области, Перми, Москвы и других регионов подтвердили готовность стать заказчиками специалистов по этим профилям.

По проекту предусмотрено, что на территории кампуса будут работать несколько кировских вузов, а также 112 предприятий и организаций-резидентов, 12 крупных компаний – индустриальных партнеров. Кампус станет новой точкой притяжения для студентов не только Кировской области, но и других регионов.

Губернатор напомнил, что благодаря перестройке системы среднего профессионального образования в 2024 году более чем на 2 тысячи человек выросло число абитуриентов колледжей, техникумов и вузов Кировской области. Количество молодых людей, которые принимают решение остаться на Вятской земле растет. Если в 2022 году в регионе оставались 68% выпускников, то в 2025 году - уже 77%.

Глава региона сообщил, что кампус будет построен на территории бывшего Кировского военного авиационно-технического училища.

"Кампус - это серьезный вклад в будущее, - подчеркнул Александр Соколов - Помимо научно-образовательного пространства, в составе кампуса предусмотрены комплекс для проживания студентов и преподавателей на 2,5 тысяч мест, гостиница премиального уровня на 100 мест, большая культурно-деловая площадка – конгресс-центр на 1,5 тысячи мест".

(2026)|Фото: kirovreg.ru

Отметим, что рядом с будущим кампусом уже строятся два больших объекта, которые войдут в архитектуру будущего научно-образовательного городка. Это фиджитал-центр с универсальным залом и спортивный комплекс. Здесь же предстоит создать филиал Национального центра «Россия» и парк «Россия – моя история».

При этом, важно отметить ,что пространства и возможности кампуса будут доступны всем жителям Кировской области.

Губернатор Александр Соколов рассказал, что кампус будет построен за счет федерального бюджета по нацпроекту «Молодёжь и дети». Проектирование стартует уже в 2027 году. Глава региона поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку проекта.

И выразил благодарность первому заместителю председателя правительства Кировской области Дмитрию Курдюмову за проделанную работу по подготовке заявки на конкурс.

Теги: александр соколов, строительство кампуса, вузы, нацпроект молодежь и дети


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