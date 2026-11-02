Суд не стал отменять итоги выборов в думу Среднеуральска

Верхнепышминский городской суд не стал отменять итоги выборов в думу Среднеуральска, прошедших с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Иск подали кандидаты Анна Киршина, Елена Калашникова, Александр Шпаков, Дарья Куфарева, Юлия Вискулова, Ольга Вискунова, Александр Тарасов и Анастасия Муфтахутдинова. По их словам, участковые избирательные комиссии допустили нарушения, что, по их мнению, носит системный характер и повторяется на всех участках округа. В качестве примера они указали на:

определение места для наблюдателей и кандидатов с нарушением требований закона;

фактически неограниченную возможность выездного голосования для любого случайного лица;

бессистемное набирание бюллетеней для заведомо неизвестного числа участников выездного голосования;

отсутствие предложений наблюдателям об участии в выездном голосовании;

недопуск наблюдателей к выездному голосованию;

ограничение возможностей наблюдателей следить за подсчётом голосов.

Ответчиками по делу выступили Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия и Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов думы муниципального округа Среднеуральск.

Суд рассмотрел административное исковое заявление и отказал истцам в удовлетворении требований. Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.