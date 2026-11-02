Суд не стал отменять итоги выборов в думу Среднеуральска
Верхнепышминский городской суд не стал отменять итоги выборов в думу Среднеуральска, прошедших с 18 по 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.
Иск подали кандидаты Анна Киршина, Елена Калашникова, Александр Шпаков, Дарья Куфарева, Юлия Вискулова, Ольга Вискунова, Александр Тарасов и Анастасия Муфтахутдинова. По их словам, участковые избирательные комиссии допустили нарушения, что, по их мнению, носит системный характер и повторяется на всех участках округа. В качестве примера они указали на:
- определение места для наблюдателей и кандидатов с нарушением требований закона;
- фактически неограниченную возможность выездного голосования для любого случайного лица;
- бессистемное набирание бюллетеней для заведомо неизвестного числа участников выездного голосования;
- отсутствие предложений наблюдателям об участии в выездном голосовании;
- недопуск наблюдателей к выездному голосованию;
- ограничение возможностей наблюдателей следить за подсчётом голосов.
Ответчиками по делу выступили Среднеуральская городская территориальная избирательная комиссия и Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов думы муниципального округа Среднеуральск.
Суд рассмотрел административное исковое заявление и отказал истцам в удовлетворении требований. Решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.