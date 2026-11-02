В эстонском супермаркете из‑за хакеров в холодильнике стало 50 градусов

В Эстонии хакеры взломали систему удаленного управления охлаждением в одном из супермаркетов - из‑за этого температура в холодильной камере подскочила до 50 градусов. Об этом рассказала телерадиокомпания ERR.

Злоумышленники захватили контроль над компьютером, через который регулировали охлаждение в магазине. Руководитель компании Kitman Coldtech Янн Мутсо подтвердил атаку и добавил, что пострадали не только отдельные клиенты его фирмы - в стране зафиксировали и другие похожие случаи. При этом он не назвал сеть магазинов, где случился сбой.

Среди клиентов Kitman Coldtech - крупные ретейлеры: Selver, Rimi, Coop и Lidl. Специалисты быстро среагировали: всего за десять минут они вернули правильные настройки, поэтому товар не пострадал и ущерба не возникло.

Ранее эксперты Positive Technologies предупредили о возможной атаке автономных ИИ‑агентов на российскую организацию. По словам Дениса Гойденко из Positive Technologies, это первый случай, когда весь процесс взлома, включая среды Linux и Windows, мог пройти без участия человека: за несколько часов злоумышленники захватили более 10 узлов корпоративной сети.