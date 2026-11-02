Киев мог договориться о мире еще в 2022 году - экс-глава МИД Украины

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в 2022 году у Украины существовала реальная возможность договориться о мире с позиции силы. Он имеет в виду ситуацию по итогам осени, когда ВСУ захватили правобрежье Херсонской области, часть Харьковской и север ДНР.

Однако помешала этому "общественная эйфория" по поводу выхода на "границы 1991 года". Он тоже считал, что это вполне реально. Тогда никто не мог предположить, что ситуация для Киева начнет лишь ухудшаться. При этом он уверен, что попытка договориться о мире все равно не удалась бы.

Кулеба не исключает, что США пытаются вытеснить "евротройку" (Британия, Германия, Франция) и привлечь к диалогу с Россией Норвегию и Финляндию. Ведь Норвегия, чей премьер-министр недавно звонил президенту РФ Владимиру Путину, может иметь ключевое влияние на Украину, так как выделяет большую помощь, а "тот, кто дает деньги, имеет и рычаги влияния".

Ранее в Киеве признали, что весной 2022 года завершить все миром помешала Британия, которая настояла воевать до конца. Для этого в Киев специально прилетал тогдашний премьер Борис Джонсон. При этом The New York Times писала, что на продолжении военного конфликта настаивал госсекретарь США Энтони Блинкен. Впрочем, одно не исключает другого.