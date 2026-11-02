В Тюменской области произошло смертельное ДТП с грузовым автомобилем

В Ялуторовском муниципальном округе произошло смертельное ДТП с участием грузовика. Об этом сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Утром 2 ноября 2026 года на 51-м километре федеральной автодороги Тюмень - Омск около села Киёво автомобиль Ниссан Кондор столкнулся со стоявшим в правой полосе грузовым автомобилем Вольво с полуприцепом Шмиц. В результате ДТП водитель Ниссана от полученных травм скончался.

Ялуторовская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.