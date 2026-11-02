Из-за сотрудника-мигранта в Асбесте приостановили деятельность швейного цеха

В Асбесте судебные приставы приостановили деятельность швейного цеха, который незаконно нанял гражданина Социалистической Республики Вьетнам. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

Речь идет об ООО, которое находится на ул. Промышленная, 2 Е. Во время внеплановой проверки сотрудниками ОВМ МО МВД России "Асбестовский" было установлено, что у мигранта, которого взяли на место швеи, в патенте на работу нет указания на данный вид деятельности.

Юрлицо признали виновным по ст. 18.15 КоАП РФ "Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства", а деятельность цеха при остановлена на 30 суток.

Судебные приставы уже прибыли на место и опечатали оборудование. Предпринимателя также предупредили об ответственности в случае самовольного возобновления деятельности.