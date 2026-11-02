Китай обнародовал план высадки космонавтов на Луне

Китай обнародовал план высадки на Луне своих первых космонавтов к 2030 году. В основе миссии лежит принцип "два пуска — одно приземление".

Как заявил главный конструктор лунной программы Ван Сян, на первом этапе двумя носителями "Чанчжэн-10" на орбиту будут выведены посадочный лунный модуль "Ланьюэ" и пилотируемый корабль "Мэнчжоу". Сближение и стыковка этих аппаратов произойдут на окололунной орбите. После этого члены экипажа перейдут в спускаемый модуль и опустятся на лунную поверхность. Экипаж будет состоять из трех человек, однако на Луну ступят лишь двое. После выполнения исследований космонавты возвратятся на пилотируемый корабль и направятся к Земле.

В рамках подготовки Китай трижды отработает технологии на лунной орбите в беспилотном режиме, и лишь затем последует пилотируемая посадка. Все старты планируется осуществлять с космодрома Вэньчан на острове Хайнань, в самой южной части Китая. Ван Сян подчеркнул, что у Китая есть все технические возможности для высадки на Луне.

Ранее администратор NASA Джаред Айзекман сказал, что китайцы могут опередить американцев в лунной гонке и высадиться на Луну раньше. Это будет чувствительное поражение для США.