В горах Румынии нашли украинцев, спрятавшихся в овчарне

В горах Румынии найдены трое украинцев. Они укрылись в загоне для овец и едва не погибли от холода.

По данным представителя горноспасательной службы уезда Марамуреш Алины Присекару, трое людей были найдены горноспасателями в овчарне. К моменту прибытия спасательной группы гостям Румынии удалось развести костер, согреться и отдохнуть.

Беглецы находились в пути семь дней, пересекая горные районы Украины. В момент обнаружения они были физически истощены, а воздействие холода и влажности увеличило риск переохлаждения. По словам Присекару, мужчины были найдены на высоте в 1,7 км, пишет РИА Новости.

Причина побега не названа, однако часто бывает так, что на фоне силовой мобилизации граждане Украины призывного возраста стараются любыми способами покинуть страну.