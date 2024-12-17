Екатеринбургский суд взял под стражу Баранова, обвиняемого в поджоге военкомата на Ленина

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для местного жителя Дмитрия Баранова, обвиняемого в поджоге свердловского военкомата на проспекте Ленина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря. По сети распространилось видео, как неизвестный бросает в здание два подожженных "коктейля Молотова", после чего скрывается с места происшествия.

Позднее главного героя видео удалось задержать. Им оказался 29-летний местный житель. Его мотивы пока неизвестны.

Мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 205 УК РФ "Террористический акт (поджог)", по которой ему грозит до 20 лет колонии. А пока, по решению суда, Баранов пробудет в СИЗО до 13 февраля 2025 года включительно. Постановление в законную силу не вступило.