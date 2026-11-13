В Шереметьево пресекли вывоз 136 млн рублей

В Шереметьево таможенники остановили пассажира, который пытался вывезти из России 136 млн рублей в Бишкек. Об этом рассказали в Федеральной таможенной службе.

Нарушителем оказался 28‑летний россиянин. Еще до посадки сотрудники заподозрили, что мужчина везет крупную наличность. Пассажир сдал чемодан в багаж, а сам пошел в зону вылета с ручной кладью.

При досмотре в чемодане нашли 108 пачек пятитысячных купюр - всего 129 млн рублей. Еще 7 млн лежали в сумке, которую мужчина хотел взять в салон самолета.

Объяснять, откуда деньги и зачем он их везет, пассажир отказался. На него завели административное дело по статье 16.3 КоАП РФ - за нарушение запретов и ограничений. Суд постановил изъять сумму, которая превышает разрешенный лимит.

В ФТС напомнили: по указу президента нельзя вывозить из России наличные рубли на сумму больше эквивалента 1 млн рублей в страны ЕАЭС, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее в аэропорту Кольцово таможенники остановили жителя Тюмени, который прилетел из Дубая в Екатеринбург и прошел в "зеленый" коридор, хотя в его багаже было сервисное оборудование для МРТ - такой товар не считается личным и подлежит декларированию.