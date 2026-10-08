Жителей славянско-краматорской агломерации призвали переехать в Донецк

Жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки — городов Донбасса, в настоящее время подконтрольных Украине, призвали эвакуироваться в российский Донецк.

С обращением выступил Штаб обороны ДНР. Людей призвали искать возможности для переезда и покинуть районы боевых действий.

В штабе пообещали помочь прибывшим с решением вопросов, связанных с недвижимостью. Специалисты, как утверждается, займутся этим после приезда жителей в Донецк.

В начале сентября Владимир Путин заявлял, что войска РФ, несмотря на дроновую опасность, выходят к окраинам Славянска, Краматорска и Дружковки.

По его словам, на разных участках фронтах до названных населенных пунктов остается от 1,5 до 4 км.

Конечной целью российской военной операции на Украине является освобождение Донбасса и гарантии безопасности для самой России, заявлял Путин.