Экс-сотрудник ЦРУ признался в хищении у государства около $194 млн

В США экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Раш признался в хищении у государства около $194 млн.

Схема обогащения включала мошенническое приобретение золотых слитков на десятки миллионов долларов и элитной недвижимости во Флориде. В итоге ЦРУ немедленно передало это дело в ФБР.

"По его собственному признанию, Дэвид Раш обманом присвоил сотни миллионов долларов, принадлежавших правительству, а затем использовал эти средства для экстравагантных покупок", - приводит Минюст США заявление директора ФБР Кэша Пателя.