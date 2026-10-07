Депутат Алексей Вихарев помог собрать для бойцов СВО полезные технику и инструменты

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог подготовить для бойцов СВО очередной полезный груз. Вместе с представителями общественной приемной Октябрьского отделения "Единой России" и неравнодушными горожанами уральским подразделениям были отправлены техника и инструменты.

"Списки грузов формируются по адресным запросам самих военнослужащих, а за каждой отправкой стоит большая команда. Все годы проведения спецоперации закупать самое необходимое нам помогает Алексей Вихарев, а сформировать и загрузить все собранное в машину — активисты его Волонтерского центра", — рассказала руководитель общественной приемной партии в Октябрьском районе Мухаббат Балтаева.

В этот раз бойцы получили генераторы, сварочные аппараты, автомобильные колеса, инструменты, бензопилы, медикаменты, одежду и домашние сладости. Алексей Вихарев также передал солдатам утепленные спальные мешки и высокоточные рации TYT. Последние особенно востребованы на фронте, так как их удобно перепрошивать под боевые задачи, а сигнал сложнее перехватить противнику.

Представитель партии "Единая Россия" Евгений Кириенко вызвался лично доставить груз от отделения на Синих Камнях до линии боевого соприкосновения. По его словам, по трассам в зоне СВО пришлось добираться под прицелом дронов противника, а доехать до финишной точки удалось благодаря прикрытию мобильных огневых групп Минобороны и сопровождению бойцов.

"Отвожу гумпомощь на фронт уже 5-й год, это была моя 16-я командировка. За это время познакомился и подружился со многими подразделениями. Уверяю: фамилию Вихарев знают не только уральцы, но и бригады из самых разных регионов страны. Алексей Андреевич — один из немногих благотворителей, который все это время поддерживает бойцов, оперативно реагирует на просьбы, регулярно отправляет технику и инструменты по заявкам. Такое внимание — дорогого стоит. Каждый раз, возвращаясь домой, везу от наших бойцов слова благодарности и уважения", — отметил организатор доставки гуманитарных грузов Евгений Кириенко.

Отметим, что Октябрьское отделение партии и Алексей Вихарев регулярно направляют гуманитарную помощь как штурмовым, так и артиллерийским, беспилотным, огнеметным и другим бригадам, которые несут службу на передовых позициях. Еще с начала спецоперации депутат поддерживает батальон связистов из Екатеринбургского гарнизона. Накануне он отправил бойцам ТВ-экраны, коммутаторы, модули оперативной памяти, конвертеры, маршрутизаторы и другие комплектующие, а также инструменты — дрели, бензопилы, циркулярные пилы.

До этого парламентарий передавал уральским войскам оборудование для обеспечения бесперебойной связи между подразделениями и внутри боевых групп: модемы, роутеры, коммутаторы, медиаконвекторы, радиостанции, блоки питания, стабилизаторы напряжения. Внутри полезного груза также находилось техническое снаряжение в виде квадрокоптеров, биноклей, активных наушников для подавления шума и необходимые в полевых условиях бытовые вещи, такие как карманные грелки, дождевики, палатки, продукты питания и одежду.

"Наша общая обязанность — поддерживать тех, кто сегодня на фронте защищает страну. Важен любой вклад в победу! Как вещи, сделанные своими руками — теплые носки, свечи, маскировочные сети, так и серьезное оснащение: техника, специальные инструменты, высокоточное оборудование. Все это — реальная опора для наших ребят. Поддержка земляков помогает бойцам выполнять боевые задачи и сохранять свои жизни. Наша сила — в единстве и слаженности. Только вместе мы сможем пройти этот путь и победить!" — прокомментировал Алексей Вихарев.

Отметим, что Алексей Вихарев вместе с Волонтерским центром оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий и в поиске без вести пропавших военнослужащих. Также совместно с правительством Свердловской области формирует и отправляет на передовую гуманитарные грузы, транспорт и другую помощь. Депутат продолжает поддерживать проект "Добровольческий десант", направленный на восстановление новых регионов страны.