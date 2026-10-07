Фон дер Ляйен: Атаки на гражданские суда в Черном море недопустимы

Атаки на гражданские суда в Черном море недопустимы и неприемлемы. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, гибель ни в чем не повинных людей ничем нельзя оправдать.

Накануне беспилотники атаковали танкер "Афрамакс Рио" пол флагом Либерии. Все 23 индийских моряка, находившихся на борту, были эвакуированы, никто из них не пострадал. Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил, что в районе ЧП наблюдается интенсивное горение нефти. Спасательные службы ожидают снижения интенсивности пожара, чтобы приступить к ликвидации последствий; ресурсов же для проведения операции достаточно.

В целях безопасности граждан пляжи федеральной территории Сириус были временно закрыты, сообщил глава администрации ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин. Совместно с Росгидрометом ведется постоянный мониторинг состояния воды и воздуха. Жителей и гостей просят воздержаться от длительного пребывания на улицах.

Днем ранее, 5 октября, у румынского побережья потерпело крушение турецкое судно Royad Mammadov, перевозившее зерно. Корабль затонул после возникшего на борту пожара. Трагедия унесла жизни двух человек, еще 11 удалось спасти. Судно, следовавшее под флагом Сент-Китс и Невис в Италию. Причины возгорания остаются неизвестными.

Сегодня президент Болгарии Илияна Йотова созывает экстренное заседание совбеза страны из-за атак дронов на корабли в Черном море.