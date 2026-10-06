Во Франции до 200 тысяч человек могут принять участие в новых демонстрациях

Во Франции от 150 тысяч до 200 тысяч человек могут принять участие в протестных акциях, намеченных на среду, сообщает телеканал BFMTV.

Ожидается, что на улицы массово выйдут старшеклассники и студенты при поддержке профсоюзного движения сотрудников образования.

Напомним, школьники требуют улучшить условия обучения, добавить учителей и выделить школам больше средств. К акциям подключились студенты. Протестующие блокируют школы, устраивают поджоги и сталкиваются с полицией. Согласно последним данным, были задержаны более 6 тысяч человек.

Всего из‑за протестов прервана работа 1207 школ, более ста зданий серьезно повреждены. Власти рекомендуют переходить на дистанционное обучение.