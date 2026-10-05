Девять заказов на малые АЭС: Россия наращивает атомный экспорт в Африку

Министр энергетики России Сергей Цивилев во время поездки по Африке рассказал корреспонденту RT о возможностях российской атомной отрасли. Он подчеркнул, что у страны есть большой опыт и проверенные технологии - и для крупных станций, и для малых установок.

Цивилев отметил, что Россия, скорее всего, единственная страна, которая уже семь лет использует плавучую атомную электростанцию. Станция мощностью 110 МВт может прибыть в нужный район и дать электричество местным жителям - это удобное решение для многих государств.

По словам министра, производство малых атомных электростанций в России поставили на поток. Сейчас в работе - заказы на девять таких станций, а желающих купить их становится все больше.

Еще Цивилев рассказал, что в стране уже начали строить атомные станции нового поколения с замкнутым топливным циклом. Такая технология помогает эффективнее использовать топливо и сокращать объем отходов.

Министр добавил, что все российские АЭС отличаются высокой безопасностью и надежностью. Он считает, что развитие атомной энергетики в Африке поможет обеспечить жителей континента доступной электроэнергией - такой, которую люди смогут оплачивать.