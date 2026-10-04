"Полноценная космическая война": Медведев предупредил о последствиях блокировки спутников "Рассвет"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил о последствиях блокировки спутников "Рассвет", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Блокировка" российской спутниковой группировки "Рассвет" по просьбе киевского придурка означает только её уничтожение. А оно приведёт к полноценной космической войне. Это, надеюсь, понимают американцы. Ведь тогда их низкоорбитальные спутники "Старлинк" посыпятся вниз, как игрушки с засохшей рождественской ёлки", - прокомментировал Медведев.

Он заявил, что космос – "очень тесное место, нужно быть взаимно вежливыми".