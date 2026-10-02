Тренер сборной России по футболу пожелал "Уралу" вернуться в РПЛ

Футболисты сборной России Алексей Миранчук и Наиль Умяров, а также наставник команды Валерий Карпин, провели пресс-конференцию в Екатеринбурге перед предстоящим матчем со сборной Намибии. Спортсмены отметили, что рады снова посетить уральскую столицу, а также пожелали успехов местному футбольному клубу "Урал", который ныне выступает в Первой лиге (второй по значимости дивизион в российском футболе).

"У вас очень классный город, и хочется, чтобы команда играла в Премьер-Лиге. Условия, которые есть в Екатеринбурге, очень на высоком уровне: и стадион, и инфраструктура, и сам город. Поэтому хочется пожелать "Уралу" вернуться в Премьер-Лигу. Всегда матчи, в которых я играл между "Спартаком" и "Уралом", были наполнены большим количеством голов", — отметил полузащитник Наиль Умяров.

"Давно не был в Екатеринбурге. Последний раз — когда команда ещё была в Премьер-Лиге. Запомнился хороший футбольный город: здесь люди любят футбол, гостеприимный, отличный стадион. Непростые здесь всегда были матчи, приятно было играть", — поделился полузащитник Алексей Миранчук.

"Команда "Урал" должна быть в Премьер-Лиге. Ребята уже всё сказали. А если вспомнить какой-то один запоминающийся матч против "Урала"? Ещё в 90-е, когда команда называлась не "Урал", а "Уралмаш", "Спартак" выиграл со счётом 8:2. Николай Николаевич Писарев [помощник Карпина в сборной, — прим.] забил три гола, я — три, поэтому и запомнилось", — сказал тренер сборной России Валерий Карпин.

Что касается стадиона "Екатеринбург Арена", то футболисты сборной высоко оценили подготовку поля к предстоящему матчу.

Также на пресс-конференции объявили, что капитанскую повязку сборной России в матче с Намибией посвятят Свердловскому рок-клубу, которому в 2026 году исполнится 40 лет. Повязку журналистам продемонстрировал Алексей Миранчук. На ней написана строчка "Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой" из одноимённой песни уральской рок-группы "Наутилус Помпилиус".

За день до матча сборная России провела тренировку на стадионе "Екатеринбург Арена". Несмотря на дождливую погоду, футболисты и тренерский штаб были в приподнятом настроении.