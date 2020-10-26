"Слуга народа" разгромно проигрывает местные выборы на Украине

На Украине прошли местные выборы, на которых выбирали мэров городов, глав поселков и сел, а также депутатов в городские, районные и областные советы. Главным итогом стало то, что президентская партия "Слуга народа" в целом потерпела сокрушительное поражение.

Явка на выборах стала рекордно низкой за всю историю Украины - менее 37%. Для сравнения, на прошлых местных выборах в 2015 году она была 46,5%. Прошедшие выборы подтвердили тенденцию к снижению доверия к институту выборов вообще. Напомним, на прошлогодних выборах в Раду явка тоже стала минимальной для парламентских выборов - 49%.

Очень больших различий в явке по регионам не наблюдалось. Наименьшей она стала в захваченной части ДНР, которая на Украине считается "подконтрольной частью Донецкой области", - 31,67%. Наибольшей - в Тернопольской области - 46,77%.

МВД заявило, что в целом все прошло спокойно, а ЦИК - что имели место незначительные нарушения, но они существенно не повлияли на ход голосования.

Тем примечательнее итоги выборов. Официально они должны быть объявлены до 6 ноября, но из экзитполов совершенно ясно, что "Слуга народа" терпит разгромное поражение - ей практически нигде не оказано существенного доверия. Так, в горсовет Ужгорода партия набирает предварительно лишь 19%. Правда, остальные партии еще меньше. В горсовете Винницы партия получит около 12% мест при монополии "Украинской стратегии Гройсмана", которая получит более 50% мест. В других областных центров Западной Украины - лишь чуть более 10%. При этом в горсоветы Львова, Ивано-Франковска и Тернополя "Слуга народа" вообще не попадет.

В других регионах результаты правящей партии не намного лучше. В горсовете Одессы партия предварительно получает лишь 16% мест, занимая третье место. В Запорожье - 19% и второе место. В Харькове - 12%, Днепропетровске (Днепре) - 15%, Мариуполе - 6%, Николаеве - 20%. Даже в родном для президента Владимира Зеленского Кривом Роге "Слуга народа" предварительно получает 33%, и это, по-видимому, один из лучших результатов по Украине. Но даже там мэром, скорее всего, станет не "слуга". В горсовет Киева "Слуга народа" набирает около 10%.

В облсоветах у "Слуги народа" результаты лишь чуть лучше, а на выборах мэров - почти полный провал. Партия на получит "своих" мэров практически ни в одном важном городе. Официальные результаты могут немного отличаться, но вряд ли это существенно изменит расстановку сил. Местные выборы снова показали, что на Украине очень большую роль играют местные элиты, которые контролируют "свои" города или регионы .

Главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва пишет, что для партии президента все очень грустно. В крупнейших городах их кандидаты на пост мэра даже не вышли во второй тур. Для горсоветов типичная картина такая: на первом месте локальная партия мэра, на втором – "Оппозиционная платформа - за жизнь" или "Евросолидарность" в зависимости от региона (кое-где и на первом месте), и только потом идут "слуги". То есть по факту "Слуга народа" становится лишь третьей партией в стране . При этом "Оппозиционная платформа - за жизнь" победила "Слугу народа" в юго-восточных областях.

"Евросолидарность", по мнению Гужвы, закрепляет положение партии-лидера на промайдановском фланге.

"Еще год назад Порошенко казался сбитым летчиком и без пяти минут сидельцем в СИЗО. Но нерешительная политика Зеленского и его постоянные колебания позволили Порошенко восстановить свои силы. К слову, побочным следствием роста рейтинга ЕС стала утилизация более мелких националистических партий. Если на прошлых выборах "Свобода" была представлена в местных советах не только западной, но и центральной Украины, то теперь ее избиратель перетек к Порошенко и по сути "свободовцы" вновь вернулись к своему изначальному статусу региональной партии Западной Украины", - отмечает журналист.

В целом выборы показали, что в стране противостояние двух полярных сил – партии войны и партии мира, представленных "Евросолидарностью" и "Оппозиционной платформой", заключает Гужва.

Зеленский по итогам выборов посетовал на то, что "нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к большому сожалению, все еще влияют на результаты". Но главной причиной провала его партии стала половинчатая политика и невыполнение обещаний, что привело к очень большой потере рейтинга всего за год. Заигрывание Зеленского с людьми перед выборами не помогло.

"Люди разочарованы. Отдав такой высокий уровень доверия президенту и его команде, люди были разочарованы результатом, которые он показал", - заявил депутат Рады от "Слуги народа" Александр Дубинский.