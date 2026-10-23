В России могут закрыть льготную IT-ипотеку

В России уже до конца 2026 г. могут закрыть программу льготной IT-ипотеки.

В Минцифры говорят о проработке вопроса её финансирования "в условиях ограниченности бюджетных средств". Таковы данные источников РБК.

В апреле 2026 г. вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что власти сохраняют льготные виды ипотеки вынуждено, на них приходится более 80% всего ипотечного кредитования. По словам вице-премьера, такие программы как дальневосточная, арктическая, IT-ипотека сохранятся в существующем виде, а вот параметры семейной ипотеки могут измениться.

И позже это действительно случилось. 1 октября 2026 г. вступили в силу новые правила семейной ипотеки. Программа перестала быть одинаковой для всех семей с детьми: ставка и размер кредита теперь зависят от количества детей. Ставка варьируется от 2 до 12%, а сумма кредита в регионах за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — от 6 до 10 млн руб. (12-18 млн для столичных регионов). Одновременно максимальный срок субсидирования ограничен 15 годами вместо прежних 30, из-за чего требования к зарплатам заемщиков выросли до двух раз, а значит, программа стала менее доступна россиянам.