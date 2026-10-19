На Ставрополье бизнесмену грозит срок за махинации с лечением

В Ессентуках индивидуальный предприниматель попала под уголовное преследование. Ей вменяют мошенничество.

По предварительной версии, в июне 2025 г. бизнесмен заключила договор с пациентом, зная, что проводимая ею терапия не окажет должного эффекта и не поможет выздоровлению клиента. Но предприниматель якобы убедила собеседника в том, что сеансы излечат.

Потерпевший прошел курс из семи процедур, заплатив 420 тыс. руб., однако в августе того же года скончался от прогрессирующего заболевания. Дело ушло в суд, сообщает ставропольское краевое управление СКР.