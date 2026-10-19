Танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

В южной части Ормузского пролива танкер напоролся на морскую мину. Удар вызвал взрыв в машинном отделении, сразу после этого там вспыхнул сильный пожар. Об этом рассказали военно‑морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитных подразделений иранских вооруженных сил, сообщает ТАСС.

По данным гостелерадио, в заявлении подчеркивают: судно нарушило правила прохода через пролив. В ВМС КСИР считают, что экипаж специально отключил навигационные и идентификационные системы - так команда хотела незаметно уйти из акватории. При этом моряки полностью проигнорировали требования, которые действуют в регионе для всех судов.

КСИР жестко предупредили: если в районе Ормузского пролива кто‑то будет отключать навигацию и системы опознавания, к такому судну применят решительные меры. Название танкера и его принадлежность в сообщении не называют - эти сведения пока не раскрывают.