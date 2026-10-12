Председатель правительства Дагестана поздравил работников АПК Дагестана с профессиональным праздником

Председатель Правительства Республики Дагестан Магомед Рамазанов». поздравил аграриев региона с профессиональным праздником - Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Он отметил, что АПК Дагестана является одним из важнейших секторов экономики республики. Его доля в валовом региональном продукте составляет более 20%, а потенциал для дальнейшего развития остается значительным.

В частности, несмотря на сложности, связанные с весенними паводками, по ряду направлений отрасль демонстрирует положительную динамику. К середине сентября 2026 года в республике собрано около 800 тысяч тонн овощей и 200 тысяч тонн картофеля. Уборочные работы продолжаются, при этом их темпы и объемы превышают показатели прошлого года на аналогичную дату.

Дагестан сохраняет лидерство в России по поголовью овец и коз. По данным на сентябрь, их численность составляет около 5 млн голов. В республике действуют 60 племенных предприятий, в которых содержится свыше 178 тысяч голов племенного мелкого рогатого скота и около 8 тысяч голов крупного рогатого скота. Развиваются межрегиональные и экспортные поставки дагестанской баранины.

"За этими результатами стоит созидательный труд аграриев, подкрепленный государственной поддержкой на федеральном и республиканском уровнях. Важными задачами остаются внедрение современных технологий, развитие переработки сельхозпродукции и подготовка квалифицированных кадров. Ваши знания, опыт и любовь к родной земле позволяют отрасли добиваться высоких результатов и занимать важное место в экономике региона. В характере людей, работающих на селе, живут мудрость и особая закалка многих поколений, заложивших основу сегодняшних успехов. Спасибо вам за нелегкий, но благородный труд!", - говорится в тексте поздравления.