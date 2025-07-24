Количество пострадавших от атаки беспилотников в Сочи возросло до 13 человек

В больницы Сочи, после атаки БПЛ ВСУ по Адлерскому району, обратилось еще два человека. Таким образом, количество пострадавших увеличилось до 13 человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"Число пострадавших в результате атаки БПЛА в Сочи увеличилось до 13 человек. В течение дня 24 июля в больницы курорта обратились еще два человека", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что от атаки беспилотников на Адлер погибло два человека. Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. Четверо человек были госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

До этого мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что над акваторией Черного моря ночью работали системы ПВО, обломки подбитых беспилотников упали на улицы Адлера. Также из-за атаки беспилотников была ограничена работа аэропорта Сочи, десятки рейсов задерживаются.