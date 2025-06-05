Трамп попросил Путина проигнорировать атаку Киева на российские аэродромы

Американский президент Дональд Трамп попросил Владимира Путина проигнорировать украинские удары по российским аэродромам. Об этом он заявил в разговоре с журналистами, когда описывал последний разговор с президентом России по телефону.

"Я сказал: не делай этого. Тебе не стоит этого делать", — рассказал Трамп.

4 июня Трамп заявил, что снова созвонился с российским коллегой Владимиром Путиным. Он обсудил с ним, в том числе, недавнюю атаку Украины на российские военные аэродромы. "Президент Путин заявил — и весьма решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы".

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил слова Трампа и добавил, что ответ будет "таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные".